Инстасамка опровергла внесение ее имени в список запретных артистов
Певица Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, опровергла информацию о том, что она попала в список запрещенных артистов.
«Сегодня многими СМИ началось распространение новости о том, что я и ряд других артистов находимся в новом списке запрещенных артистов. Эта новость (касаемо моего имени) - ФЕЙК», - написала артистка в своих соцсетях.
По данным СМИ, в начале сентября среди российских рекламных и ивент-агентств распространили новый список «запрещенных» артистов. В перечне представлено 79 музыкантов и групп, включая аполитичных артистов и сторонников власти. Большинство исполнителей в стоп-листе выступают на русском языке (Найк Борзов, 25/17, Джиган и другие), но также в список включили и западных звезд (Beyonce, Lana del Rey, Metallica и другие).
В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН заявил, что новый список «запрещенных» артистов - происки конкурентов, которые пытаются лишить человека выступлений и контрактов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Инстасамка опровергла внесение ее имени в список запретных артистов
- Россиян призвали воздержаться от поездок в Иран
- Захарова назвала Борреля «змеей подколодной»
- СМИ: Вячеслав Добрынин будет похоронен на Троекуровском кладбище
- Путешественник Богдан Булычев добрался до северного полюса на квадротехнике
- ВОЗ: Скоро на Земле может вспыхнуть новая эпидемия с летальностью 90%
- Щенсны официально стал голкипером «Барселоны»
- Эксперт рассказал, сможет ли ИИ заменить IT-профессии
- Украинскую ракету и три дрона сбили над Курской областью
- Российского блогера задержали с мефедроном в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru