Инстасамка опровергла внесение ее имени в список запретных артистов

«Сегодня многими СМИ началось распространение новости о том, что я и ряд других артистов находимся в новом списке запрещенных артистов. Эта новость (касаемо моего имени) - ФЕЙК», - написала артистка в своих соцсетях.

По данным СМИ, в начале сентября среди российских рекламных и ивент-агентств распространили новый список «запрещенных» артистов. В перечне представлено 79 музыкантов и групп, включая аполитичных артистов и сторонников власти. Большинство исполнителей в стоп-листе выступают на русском языке (Найк Борзов, 25/17, Джиган и другие), но также в список включили и западных звезд (Beyonce, Lana del Rey, Metallica и другие).

В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН заявил, что новый список «запрещенных» артистов - происки конкурентов, которые пытаются лишить человека выступлений и контрактов.

