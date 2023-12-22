Группа «Курара» выпустила вторую часть альбома «ПП»
Екатеринбургская группа «Курара» выпустила вторую часть десятого альбома «ПП» – «ПП\22». Авторы отмечают, что получился музыкальный отчет о проделанной с 2021 по 2023 работе.
Так, в прошлом году музыканты активно участвовали в трибьютах КИНО, «Объекта насмешек» и «Колибри». Также в альбом вошла новая композиция в стиле тягучего нуарного дум-джаза на стихи екатеринбургского поэта Романа Тягунова.
В первой части альбома артисты представили иное звучание, альбом показывает острый взгляд на все перемены, какие-то «исторические повороты из окна обычной девятиэтажки».
В сентябре 2021 года группа выпустила новый альбом после двух лет тишины. Тогда работа над релизом началась после выхода альбома «Кафка» в 2019 году. За это время изменился состав команды — начинали писать его с Александром Вольхиным, а закончили с Коперником, который придумал с коллективом три песни. Также за этот период группа выпустила импровизационный альбом «Сало», некоторые идеи которого просочились и в новый тогда «Брут», передает «Радиоточка НСН».
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