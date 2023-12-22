Группа «Курара» выпустила вторую часть альбома «ПП»

В первой части альбома артисты представили иное звучание, альбом показывает острый взгляд на все перемены, какие-то «исторические повороты из окна обычной девятиэтажки».

В сентябре 2021 года группа выпустила новый альбом после двух лет тишины. Тогда работа над релизом началась после выхода альбома «Кафка» в 2019 году. За это время изменился состав команды — начинали писать его с Александром Вольхиным, а закончили с Коперником, который придумал с коллективом три песни. Также за этот период группа выпустила импровизационный альбом «Сало», некоторые идеи которого просочились и в новый тогда «Брут», передает «Радиоточка НСН».

