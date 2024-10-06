Умер кардиохирург Ренат Акчурин, оперировавший Бориса Ельцина

Выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин умер на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

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Акчурин ушел из жизни в воскресенье, 6 октября. Причина смерти не названа.

Соболезнования родным и близким выразил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Акчурин внедрял инновационные направления в кардиохирургии - кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии. В ноябре 1996 года он провел операцию на сердце первого президенту РФ Борису Ельцину, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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