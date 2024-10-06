Умер кардиохирург Ренат Акчурин, оперировавший Бориса Ельцина
6 октября 202420:08
Выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин умер на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Акчурин ушел из жизни в воскресенье, 6 октября. Причина смерти не названа.
Соболезнования родным и близким выразил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Акчурин внедрял инновационные направления в кардиохирургии - кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии. В ноябре 1996 года он провел операцию на сердце первого президенту РФ Борису Ельцину, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер кардиохирург Ренат Акчурин, оперировавший Бориса Ельцина
- Украинские войска атаковали два населенных пункта Белгородской области
- Минобороны России показало кадры встречи военных с жителями Угледара
- SVT: в торговом центре в Швеции произошла стрельба
- Московский «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» и стал лидером РПЛ
- Иран отменил все авиарейсы до утра понедельника
- Дуров заявил, что его спутница потеряла ребенка после задержания в Париже
- СМИ: Байден перед уходом с поста озвучит новый план для Украины
- В белгородском селе украинский беспилотник влетел в окно жилого дома
- Премьер-министр Сингапура стал самым богатым мировым лидером
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru