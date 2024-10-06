Украинские войска атаковали два населенных пункта Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье атаковали город Шебекино и населенный пункт Ясные Зори в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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В результате атак пострадавших нет. В Шебекино в двух многоквартирных домах выбиты окна и посечена фасады, также поврежден легковой автомобиль.

В селе Ясные Зори беспилотник атаковал многоквартирный дом. Произошло возгорание на одном из балконов.

Ранее в белгородском селе Козьмодемьяновка украинский дрон влетел в окно жилого дома. Легкие ранения получил 13-летний ребенок, передает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
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