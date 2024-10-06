Украинские войска атаковали два населенных пункта Белгородской области

В результате атак пострадавших нет. В Шебекино в двух многоквартирных домах выбиты окна и посечена фасады, также поврежден легковой автомобиль.

В селе Ясные Зори беспилотник атаковал многоквартирный дом. Произошло возгорание на одном из балконов.

Ранее в белгородском селе Козьмодемьяновка украинский дрон влетел в окно жилого дома. Легкие ранения получил 13-летний ребенок, передает «Радиоточка НСН».





