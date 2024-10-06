Иран отменил все авиарейсы до утра понедельника

Рейсы аэропортов Ирана отменены до утра понедельника в связи с возникшими ограничениями, заявил представитель Организации гражданской авиации исламской республики Джафар Язерлу. Его слова приводит агентство Mehr.

Посол Ирана: Тегеран не намерен защищать Ливан

Авиарейсы отменены до 6:00 понедельника, 7 октября. Заявление прозвучало на фоне роста напряженности между Ираном и Израилем.

Иран 1 октября выпустил в направлении Израиля около 500 ракет. Агентство Shafaq News Agency сообщило о поражении 20 израильских истребителей F-35.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Израиль может наносить удары по ядерным объектам на территории Ирана, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыИзраильИран

Горячие новости

Все новости

партнеры