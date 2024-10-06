Иран отменил все авиарейсы до утра понедельника
Рейсы аэропортов Ирана отменены до утра понедельника в связи с возникшими ограничениями, заявил представитель Организации гражданской авиации исламской республики Джафар Язерлу. Его слова приводит агентство Mehr.
Авиарейсы отменены до 6:00 понедельника, 7 октября. Заявление прозвучало на фоне роста напряженности между Ираном и Израилем.
Иран 1 октября выпустил в направлении Израиля около 500 ракет. Агентство Shafaq News Agency сообщило о поражении 20 израильских истребителей F-35.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Израиль может наносить удары по ядерным объектам на территории Ирана, отмечает «Радиоточка НСН».
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