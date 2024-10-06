Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16
Нидерланды передали Украине первую партию истребителей F-16, написал на своей странице в социальной сети X министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
По его словам, первая партия нидерландских истребителей уже находится на Украине.
«Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы», - уточнил глава военного ведомства.
Как сообщала газета Wall Street Journal, администрация США отказалась отправлять американский персонал на Украину для обслуживания самолетов F-16. По информации издания, решение принято по соображениям безопасности, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На турецком курорте Аланья скончался российский турист
- СМИ: в Нижегородской области произошла утечка серной кислоты
- Умер кардиохирург Ренат Акчурин, оперировавший Бориса Ельцина
- Украинские войска атаковали два населенных пункта Белгородской области
- Минобороны России показало кадры встречи военных с жителями Угледара
- SVT: в торговом центре в Швеции произошла стрельба
- Московский «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» и стал лидером РПЛ
- Иран отменил все авиарейсы до утра понедельника
- Дуров заявил, что его спутница потеряла ребенка после задержания в Париже
- СМИ: Байден перед уходом с поста озвучит новый план для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru