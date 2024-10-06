Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16

Нидерланды передали Украине первую партию истребителей F-16, написал на своей странице в социальной сети X министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

Киев начал переговоры о поставках еще двух типов западных истребителей

По его словам, первая партия нидерландских истребителей уже находится на Украине.

«Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы», - уточнил глава военного ведомства.

Как сообщала газета Wall Street Journal, администрация США отказалась отправлять американский персонал на Украину для обслуживания самолетов F-16. По информации издания, решение принято по соображениям безопасности, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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