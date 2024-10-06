СМИ: в Нижегородской области произошла утечка серной кислоты

На железнодорожной станции Игумново в Нижегородской области из вагона-цистерны вытекло около 100 литров серной кислоты. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

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По данным СМИ, утечка произошла около 16:30 по московскому времени. Пострадавших нет.

Серная кислота вытекла из цистерны объемом 63 тонны. После обнаружения утечки специалисты начали перекачивать опасное вещество в стационарную емкость.

Ранее в Берлине на металлургическом заводе произошел пожар, в городе возникло токсичное облако дыма, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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