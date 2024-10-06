Московский «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» и стал лидером РПЛ

Матч в рамках 11-го тура РПЛ прошел в воскресенье, 6 октября, на стадионе «РЖД-Арена» в Москве. В составе хозяев гол на 75-й минуте забил Тимур Сулейманов.

Железнодорожники набрали 27 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ, сместив на вторую позицию «Краснодар».

Ранее стало известно, что перешедший из «Локомотива» в «Зенит» нападающий Максим Глушенков стал самым подорожавшим игроком в РПЛ. Его трансферная стоимость составила 16 миллионов евро, сообщает «Радиоточка НСН».

