На турецком курорте Аланья скончался российский турист
6 октября 202420:55
Россиянин умер на курорте Аланья в центральной части средиземноморского побережья Турции, сообщил портал Gerçek Alanya.
Турист почувствовал недомогание, когда находился на пляже. 55-летнего мужчину доставили в отель в районе Окурджалар и вызвали врачей.
Прибывшие врачи госпитализировали россиянина. Несмотря на усилия медиков, турист скончался. Информации о причинах смерти нет.
Ранее в Аланье умер 62-летний турист из России. Мужчина потерял сознание в номере гостиницы, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru