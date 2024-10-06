На турецком курорте Аланья скончался российский турист

Россиянин умер на курорте Аланья в центральной части средиземноморского побережья Турции, сообщил портал Gerçek Alanya.

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Турист почувствовал недомогание, когда находился на пляже. 55-летнего мужчину доставили в отель в районе Окурджалар и вызвали врачей.

Прибывшие врачи госпитализировали россиянина. Несмотря на усилия медиков, турист скончался. Информации о причинах смерти нет.

Ранее в Аланье умер 62-летний турист из России. Мужчина потерял сознание в номере гостиницы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ТуристыРоссиянеТурция

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