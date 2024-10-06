SVT: в торговом центре в Швеции произошла стрельба

В торговом центре в городе Кунгсбакка на юго-западе Швеции произошла стрельба, сообщил телеканал SVT со ссылкой на местное управление полиции.

Один человек погиб и 10 пострадали при стрельбе на юге Израиля

По данным СМИ, один человек пострадал. Сотрудники полиции задержали предполагаемого нападавшего.

Нападавший был в маске. Его мотивы не раскрываются. Сейчас на месте дежурят наряды полиции.

Ранее в американском штате Алабама во время массовой стрельбы погибли минимум четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

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