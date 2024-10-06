SVT: в торговом центре в Швеции произошла стрельба

По данным СМИ, один человек пострадал. Сотрудники полиции задержали предполагаемого нападавшего.

Нападавший был в маске. Его мотивы не раскрываются. Сейчас на месте дежурят наряды полиции.

Ранее в американском штате Алабама во время массовой стрельбы погибли минимум четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

