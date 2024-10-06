Маск спрогнозировал конец США в случае победы Харрис

Американский миллиардер Илон Маск считает, что Соединенным Штатам придет конец, если президентом станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Такое мнение он высказал на своей странице в социальной сети X.

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Предприниматель прокомментировал публикацию, в которой утверждалось, что в случае победы Харрис США превратятся в социалистическое государство с одной партией.

«Это был бы конец Америки», - высказался бизнесмен.

На этой неделе миллиардер присоединился к митингу Дональда Трампа в Пенсильвании. По мнению Маска, победа кандидата от Республиканской партии необходима для сохранения в США демократии, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампИлон Маск

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