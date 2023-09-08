Группа «Курара» представит новый альбом «ПП»

Уральские рок-н-ролльщики группа «Курара» презентует новый десятый альбом «ПП». Новинка прозвучит в Санкт-Петербурге 14 сентября в «Космонавте», в Москве премьера намечена на 15 сентября («Урбан»), в Екатеринбурге – на 23 сентября (Tele-club).

На этот раз музыканты представили иное звучание, альбом показывает острый взгляд на все перемены, какие-то исторические повороты из окна обычной девятиэтажки.