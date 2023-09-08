Группа «Курара» представит новый альбом «ПП»

Уральские рок-н-ролльщики группа «Курара» презентует новый десятый альбом «ПП». Новинка прозвучит в Санкт-Петербурге 14 сентября в «Космонавте», в Москве премьера намечена на 15 сентября («Урбан»), в Екатеринбурге – на 23 сентября (Tele-club).

На этот раз музыканты представили иное звучание, альбом показывает острый взгляд на все перемены, какие-то исторические повороты из окна обычной девятиэтажки.

В Германии переиздадут альбом «Тату» «200 kM/ч In The Wrong»

В сентябре 2021 года группа выпустила новый альбом после двух лет тишины. Тогда работа над релизом началась после выхода альбома «Кафка» в 2019 году. За это время изменился состав команды — начинали писать его с Александром Вольхиным, а закончили с Коперником, который придумал с коллективом три песни. Также за этот период группа выпустила импровизационный альбом «Сало», некоторые идеи которого просочились и в новый тогда «Брут».

Ранее группа «Крематорий» сообщила, что 7 сентября в Москве пройдет презентация нового номерного альбома под названием «Сладкий Элвис», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вадим Балакин
ТЕГИ:МузыкантыНовый Альбом

Горячие новости

Все новости

партнеры