Группа «Курара» представит новый альбом «ПП»
Уральские рок-н-ролльщики группа «Курара» презентует новый десятый альбом «ПП». Новинка прозвучит в Санкт-Петербурге 14 сентября в «Космонавте», в Москве премьера намечена на 15 сентября («Урбан»), в Екатеринбурге – на 23 сентября (Tele-club).
На этот раз музыканты представили иное звучание, альбом показывает острый взгляд на все перемены, какие-то исторические повороты из окна обычной девятиэтажки.
В сентябре 2021 года группа выпустила новый альбом после двух лет тишины. Тогда работа над релизом началась после выхода альбома «Кафка» в 2019 году. За это время изменился состав команды — начинали писать его с Александром Вольхиным, а закончили с Коперником, который придумал с коллективом три песни. Также за этот период группа выпустила импровизационный альбом «Сало», некоторые идеи которого просочились и в новый тогда «Брут».
Ранее группа «Крематорий» сообщила, что 7 сентября в Москве пройдет презентация нового номерного альбома под названием «Сладкий Элвис», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru