В Германии переиздадут альбом «Тату» «200 kM/ч In The Wrong»

Издание состоит из двух пластинок и включат песни «Я сошла с ума» и «Нас не догонят» на русском языке. Релиз запланирован на 13 октября.

Альбом доступен для предзаказа по цене 38 евро.

«200 kM/ч In The Wrong» стал первым англоязычным альбомом группы. Релиз состоялся 10 декабря 2002 года.

Группа «Тату» воссоединилась для выступления на матче между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» 7 мая, сообщает «Радиоточка НСН».

