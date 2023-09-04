В Германии переиздадут альбом «Тату» «200 kM/ч In The Wrong»
4 сентября 202321:55
Немецкий лейбл «Bravado» выпустит ограниченный тираж альбома группы «Тату» «200 kM/ч In The Wrong».
Издание состоит из двух пластинок и включат песни «Я сошла с ума» и «Нас не догонят» на русском языке. Релиз запланирован на 13 октября.
Альбом доступен для предзаказа по цене 38 евро.
«200 kM/ч In The Wrong» стал первым англоязычным альбомом группы. Релиз состоялся 10 декабря 2002 года.
Группа «Тату» воссоединилась для выступления на матче между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» 7 мая, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru