Группа «Король и Шут» возглавила топ любимых исполнителей школьников

Второе место в этом рейтинге поделили группа «Кино» и Виктор Цой, а на третьей позиции расположился Ваня Дмитриенко. В пятёрку наиболее востребованных артистов также попали Марьяна Локель и Егор Крид.

Среди любимых песен школьников лидируют такие треки, как «Экспонат» в исполнении MIA BOYKA, «67» от Gazan, «Феникс» от BEARWOLF, «Любимка» Марьяны Локель и «Malo 2.0» Егора Крида.

Опрос показал, что среди школьников‑отличников особенно востребованы вирусные композиции и музыка из соцсетей — такой выбор сделали 45% респондентов. На втором месте по популярности — саундтреки к фильмам и играм (их предпочитают 33% отличников), на третьем — классическая музыка (27%). Далее следуют поп‑музыка (25%), рок (17%) и рэп (14%).

Эксперты обратили внимание на то, что классическая музыка более популярна среди отличников, нежели среди учащихся с менее высокими оценками: её слушают 27 % отличников, 20% хорошистов и 18% школьников с более низкой успеваемостью. При этом предпочтения в отношении вирусных треков и саундтреков у разных групп учащихся довольно схожи: вирусные композиции выбирают 45% отличников, 46% хорошистов и 42% троечников и двоечников; саундтреки — 33%, 31% и 31% соответственно.

Большинство школьников (65%) признались, что обычно слушают музыку в свободное время. Ещё четверть опрошенных (25%) включают песни во время поездок. Кроме того, 24% респондентов слушают музыку на прогулке, 21% — во время выполнения домашних заданий. Также музыка сопровождает школьников во время занятий спортом (19%), помогает расслабиться перед сном (15%) и звучит во время встреч с друзьями (15%).

Интересно, что 43% учащихся с хорошими и отличными оценками не включают музыку, когда нужно сконцентрироваться. В то же время 31% школьников с более низкими оценками поступают наоборот. Ещё одно различие касается выбора плейлистов: 18% успевающих учеников слушают подборки рекомендаций, тогда как среди менее успевающих школьников таких — 28%.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза сказал НСН, что цензура сегодня — далеко не самая главная проблема для музыкантов, куда сложнее протолкнуть свое творчество, представить его на суд массового слушателя.

