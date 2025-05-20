Группа «Конец фильма» объяснила изменения в тексте песни «Элис» надоевшей шуткой
Текст песни «Элис» группы «Конец фильма» был изменен, так как «старая шутка приелась». Об этом сообщил РБК с ссылкой на лидера коллектива Евгения Феклистова.
Речь идет о третьем куплете и строчке «С нами Сергей, он отличный парень несмотря на то, что гей» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Теперь на концертах исполняется новая версия «С нами Сергей. Сергей был отличным парнем, но взял в долг 500 рублей, хотя деньги-то у него свои имелись».
Иноагентские издания утверждали, что это якобы случилось из-за изменений в законах России, в частности, из-за запрета на пропаганду ЛГБТ и нетрадиционных сексуальных отношений. Такая версия расстроила фронтмена.
«Грустно, когда кто-то пытается увидеть в безобидном развлекательном номере политический подтекст. Это заставляет задуматься об исключении песни из репертуара. Тем более у группы много более значимых и любимых публикой песен», — отметил он в разговоре с РБК.
Ранее компания Apple была оштрафована в РФ на 2,5 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru