Группа «Конец фильма» объяснила изменения в тексте песни «Элис» надоевшей шуткой

Речь идет о третьем куплете и строчке «С нами Сергей, он отличный парень несмотря на то, что гей» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Теперь на концертах исполняется новая версия «С нами Сергей. Сергей был отличным парнем, но взял в долг 500 рублей, хотя деньги-то у него свои имелись».

Иноагентские издания утверждали, что это якобы случилось из-за изменений в законах России, в частности, из-за запрета на пропаганду ЛГБТ и нетрадиционных сексуальных отношений. Такая версия расстроила фронтмена.

«Грустно, когда кто-то пытается увидеть в безобидном развлекательном номере политический подтекст. Это заставляет задуматься об исключении песни из репертуара. Тем более у группы много более значимых и любимых публикой песен», — отметил он в разговоре с РБК.

Ранее компания Apple была оштрафована в РФ на 2,5 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду, напоминает НСН.

