Работников дочерней компании «Эксмо» задержали за пропаганду ЛГБТ

По версии правоохранителей, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года сотрудники с целью наживы осуществляли продажу и издательство книг, которые пропагандировали деятельность ЛГБТ-движения.

Отмечается, что они продали неограниченному количеству людей более 1000 экземпляров подобной литературы. Среди покупателей были и несовершеннолетние. У обвиняемых также изъяли еще более тысячи копий по местам жительства. Против фигурантов возбудили уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее главного редактора Sports.ru оштрафовали за пропаганду ЛГБТ, напоминает НСН.

