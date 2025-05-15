Работников дочерней компании «Эксмо» задержали за пропаганду ЛГБТ
Трех работников издательства Individuum (принадлежит «Эксмо») задержали в Москве за нарушение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
По версии правоохранителей, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года сотрудники с целью наживы осуществляли продажу и издательство книг, которые пропагандировали деятельность ЛГБТ-движения.
Отмечается, что они продали неограниченному количеству людей более 1000 экземпляров подобной литературы. Среди покупателей были и несовершеннолетние. У обвиняемых также изъяли еще более тысячи копий по местам жительства. Против фигурантов возбудили уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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