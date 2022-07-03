Киану Ривз принял предложение сниматься в документальном сериале о «Формуле-1»
Звезда Голливуда Киану Ривз будет сниматься в документальном проекте о гонках «Формула-1», пишет La Gazzetta dello Sport.
Четырехсерийный фильм посвящен истории ухода Honda из «Формулы-1» в 2008 году и победы команды Braun GP. Несмотря на отсутствие спонсорской поддержки последняя одержала победу на чемпионате в 2009 году.
Известно, что Ривз встречался с главными персонажами: чемпионом 2009 года Дженсоном Баттоном, его напарником Рубенсом Баррикелло, бывшим президентом «Феррари» Лукой ди Монтедземоло, владельцем «Брауна» Россом Брауном.
Ранее китайские стриминговые сервиcы удалили фильмы с участием канадского актера Киану Ривза из-за его участия в концерте, посвященному Тибету, сообщает агентство Reuters.
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