Группа «Гудтаймс»: приятно, что нас ждут на «Нашествии»
Музыканты группы «Гудтаймс» рассказали в пресс-центре НСН о своих впечатлениях от фестиваля «Нашествие».
Музыканты группы «Гудтаймс» в пресс-центре НСН отметили высокий уровень организации юбилейного фестиваля «Нашествие».
«Если судить со стороны «артист -организатор» - то все с каждым годом меняется в лучшую сторону. Инфраструктура и организация становится лучше, приятнее артисту приезжать, чувствовать, что тебя здесь ждут», - заявил лидер коллектива Артем Шаров.
Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал НСН, что за 20 лет «Нашествие» проделало путь от хаоса к порядку.
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