Группа «Гудтаймс»: приятно, что нас ждут на «Нашествии»

Музыканты группы «Гудтаймс» в пресс-центре НСН отметили высокий уровень организации юбилейного фестиваля «Нашествие».

«Если судить со стороны «артист -организатор» - то все с каждым годом меняется в лучшую сторону. Инфраструктура и организация становится лучше, приятнее артисту приезжать, чувствовать, что тебя здесь ждут», - заявил лидер коллектива Артем Шаров.

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал НСН, что за 20 лет «Нашествие» проделало путь от хаоса к порядку.

