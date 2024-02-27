Сукачев, Шнуров и Лепс споют песни «Любэ» в трибьют-альбоме
Группа «Любэ» выпустит в 2024 году трибьют-альбом, в котором песни коллектива исполнят известные музыканты. О готовящейся пластинке рассказал лидер группы Николай Расторгуев в интервью AIF.Ru.
Песни «Любэ» споют по-новому Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Леонид Агутин. Как отметил Расторгуев, он «понятия не имеет», как будут выглядеть композиции в другом прочтении.
«Но мне очень интересно, как, например, Леня Агутин исполнит "Не смотри на часы". Мне показалось, что именно она ему подходит. Гриша Лепс исполнял нашу песню "Ночь" на фестивале "Жара" в Баку. Я ему предложил спеть в трибьюте "Луну"», — поделился музыкант.
Как отметил лидер «Любэ», участники трибьют-альбома выбирали песни самостоятельно. Расторгуев также сообщил, что Сергей Шнуров исполнит на пластинке композицию «Хулиган», а Полина Гагарина споет «Ты неси меня, река».
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