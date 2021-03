Группа Garbage возвращается с новым альбомом

Группа Garbage представила новый сингл «The Men Who Rule The World» и анонсировала новый альбом No Gods No Masters. Пластинка увидит свет 11 июня и станет седьмым студийным альбом коллектива, после 5 лет тишины.

По словам лидера коллектива Ширли Мэнсон, этой пластинкой команда хотела показать хоас, в котором пребывает мир. Передает ее слова издание NME.

Она также добавила, что хотела бы сделать, куда более оптимистичный альбом.

«Я недавно прочитала, что поп-музыка стала действительно мрачной, грустной и тревожной, и моим непосредственным желанием было сделать полную противоположность», - сказала она. «К сожалению, писать по-настоящему оптимистичную и потрясающую поп-музыку - не моя сильная сторона. Хотела бы я, чтобы было по-другому!» - заключила Мэнсон.

Также 11 июня выйдет ограниченное издание альбома на физических носителях, в который войдет две кавер-версии на песни Даивда Боуи.