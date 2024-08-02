Группа Garbage отменила оставшиеся концерты из-за травмы солистки
Группа Garbage объявила об отмене оставшихся концертов в 2024 году. Это связано с травмой, которую получила солистка Ширли Мэнсон.
В своих соцсетях американский рок-коллектив отметил, что певице «потребуется хирургическое вмешательство и последующая реабилитация». При этом характер травмы не уточняется.
«Никто не подавлен этим больше, чем я. Вы знаете, я бы справилась, если бы могла», — написала сама Мэнсон.
Также Garbage добавили, что вернутся к гастрольной деятельности в 2025 году.
РАнее российская исполнительница Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) заявила, что отправится в гастрольный тур осенью 2024 года, вернувшись на сцену после болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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