Группа Garbage отменила оставшиеся концерты из-за травмы солистки

В своих соцсетях американский рок-коллектив отметил, что певице «потребуется хирургическое вмешательство и последующая реабилитация». При этом характер травмы не уточняется.

«Никто не подавлен этим больше, чем я. Вы знаете, я бы справилась, если бы могла», — написала сама Мэнсон.

Также Garbage добавили, что вернутся к гастрольной деятельности в 2025 году.

РАнее российская исполнительница Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) заявила, что отправится в гастрольный тур осенью 2024 года, вернувшись на сцену после болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

