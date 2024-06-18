Филипп Киркоров отказался от концертов на российских курортах
Певец Филипп Киркоров впервые отказался от концертов на черноморском побережье в курортный сезон. Об этом народный артист России рассказал в беседе с MK.ru.
«Концертов ни в Сочи, ни в Анапе, ни в других курортных городах не будет», — отметил исполнитель.
По данным издания, Киркоров устал от гастролей и не ездит по стране уже полтора года. Артист поделился, что главным событием для него в ближайшие месяцы станут съемки полнометражного фильма.
«Это будет комедия. С [юмористом Денисом] Дороховым будем сниматься», — сообщил Киркоров.
Название проекта не уточняется, пишет 360.ru.
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