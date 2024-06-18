Филипп Киркоров отказался от концертов на российских курортах

«Концертов ни в Сочи, ни в Анапе, ни в других курортных городах не будет», — отметил исполнитель.

По данным издания, Киркоров устал от гастролей и не ездит по стране уже полтора года. Артист поделился, что главным событием для него в ближайшие месяцы станут съемки полнометражного фильма.

«Это будет комедия. С [юмористом Денисом] Дороховым будем сниматься», — сообщил Киркоров.

Название проекта не уточняется, пишет 360.ru.

