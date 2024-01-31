Группа «Джоконда» выпустила альбом «Последний закон»

Группа «Джоконда» представила новый альбом «Последний закон».

«Алиса» анонсировала начало работы над новым альбомом

Это вторая студийная полноформатная работа в дискографии группы. В альбом вошли 11 песен и два инструментальных трека.

Ранее Елена Минина из группы «Джоконда» в беседе с НСН призналась, что «НАШЕ Радио» сегодня раскрывает новые таланты и дает дорогу музыкантам.

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ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
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