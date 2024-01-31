Группа «Джоконда» выпустила альбом «Последний закон»
31 января 202417:39
Группа «Джоконда» представила новый альбом «Последний закон».
Это вторая студийная полноформатная работа в дискографии группы. В альбом вошли 11 песен и два инструментальных трека.
Ранее Елена Минина из группы «Джоконда» в беседе с НСН призналась, что «НАШЕ Радио» сегодня раскрывает новые таланты и дает дорогу музыкантам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия Израиля нанесла новый авиаудар по объектам «Хезболлах»
- ЦИК завершил прием подписей от участников президентских выборов
- Страны Евросоюза согласовали миссию по защите торговых судов в Красном море
- Боррель: ЕС надеется в 2024 году передать Украине оружие на €21 млрд
- В МИД Польши признали о превосходство России над ЕС в изготовлении боеприпасов
- Сопредседатели избирательного штаба Путина не будут участвовать в дебатах
- ПВО сбили в Севастополе «воздушную цель»
- Polymetal продаст российские активы в марте 2024 года
- Музыкант Роб Хэлфорд призвал короля Карла III пожаловать рыцарство Оззи Осборну
- Производитель кормов Hill’s опроверг жалобы от потребителей из-за червей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru