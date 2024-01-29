«Алиса» анонсировала начало работы над новым альбомом

Другие подробности о новом альбоме не сообщаются, при этом предзаказ на него открыт до 1 сентября.

Предыдущий альбом группы «Алиса» под названием «Дудка» вышел в 2022 году. НСН тогда включила его в пятерку лучших альбомов года.

