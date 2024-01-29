«Алиса» анонсировала начало работы над новым альбомом
Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев сообщил, что с февраля начнется работа над новым альбомом коллектива.
«1 февраля "Алиса" дает старт новому альбому . Мы запускаем предзаказ на нашем ресурсе. Это наконец-то полностью собственный проект "Алисы". Всю ответственность перед вами мы несем лично», - говорится в видеообращении Кинчева, опубликованном в соцсетях группы.
Другие подробности о новом альбоме не сообщаются, при этом предзаказ на него открыт до 1 сентября.
Предыдущий альбом группы «Алиса» под названием «Дудка» вышел в 2022 году. НСН тогда включила его в пятерку лучших альбомов года.
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