Группа Deep Purple выпустила сингл Lazy Sod

Британская рок-группа Deep Purple порадовала поклонников новой песней Lazy Sod из своего грядущего 23-го альбома «=1».

https://youtu.be/bbkNm739ULA?si=VtvUZdzmiGd3A6V3

Lazy Sod стала третьей композицией из новой пластинки после Pictures of You и Portable Door. Альбом увидит свет 19 июля.

Новая песня рассказывает о неблагоприятном положении дел в мире и неспособности лирического героя что-то с этим сделать.

Музыканты также представили клип на новую песню, в котором исполняют композицию на светлом фоне.

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