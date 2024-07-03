Группа Deep Purple выпустила сингл Lazy Sod
Британская рок-группа Deep Purple порадовала поклонников новой песней Lazy Sod из своего грядущего 23-го альбома «=1».
https://youtu.be/bbkNm739ULA?si=VtvUZdzmiGd3A6V3
Lazy Sod стала третьей композицией из новой пластинки после Pictures of You и Portable Door. Альбом увидит свет 19 июля.
Новая песня рассказывает о неблагоприятном положении дел в мире и неспособности лирического героя что-то с этим сделать.
Музыканты также представили клип на новую песню, в котором исполняют композицию на светлом фоне.
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