Группа Bon Jovi выпустила альбом Forever
8 июня 202421:11
Американская рок-группа Bon Jovi выпустила первую за четыре года пластинку под названием Forever.
Новый альбом стал 16 по счету в дискографии коллектива Forever и первым после операции лидера группы Джона Бон Джови на голосовых связках в 2022 году.
В релиз вошло 12 композиций, в том числе Living Proof и Legendary.
Ранее режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН рассказал, как проходит европейский тур рок-группы АС/DC.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru