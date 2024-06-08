Группа Bon Jovi выпустила альбом Forever

Новый альбом стал 16 по счету в дискографии коллектива Forever и первым после операции лидера группы Джона Бон Джови на голосовых связках в 2022 году.

В релиз вошло 12 композиций, в том числе Living Proof и Legendary.

Ранее режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН рассказал, как проходит европейский тур рок-группы АС/DC.

