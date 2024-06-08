Группа Bon Jovi выпустила альбом Forever

Американская рок-группа Bon Jovi выпустила первую за четыре года пластинку под названием Forever.

Вышел новый альбом Twenty One Pilots «Clancy»

Новый альбом стал 16 по счету в дискографии коллектива Forever и первым после операции лидера группы Джона Бон Джови на голосовых связках в 2022 году.

В релиз вошло 12 композиций, в том числе Living Proof и Legendary.

Ранее режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН рассказал, как проходит европейский тур рок-группы АС/DC.

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ФОТО: РИА Новости
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