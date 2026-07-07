В НАТО договорились о массовой закупке морских мин для блокирования кораблей РФ

Поставки оцениваются в «сотни миллионов евро». Они будут осуществляться в рамках инициативы по сотрудничеству в области морских мин под руководством Хельсинки. По словам финских властей, цель инициативы — укрепление морской обороны союзников.

Морские мины могут использоваться в акватории Балтийского моря, где порты служат ключевыми узлами мобильности войск и доставки грузов во время военных кризисов, сообщает Bloomberg. Конфликт на Украине показал значимость средств для блокирования стратегических зон, что повысило интерес к такому типу вооружений.

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами регулярно заходят в российские порты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

