В НАТО договорились о массовой закупке морских мин для блокирования кораблей РФ
Финляндия, Германия, Дания, Литва и Норвегия в ближайшее время будут получать систему морского минирования Blocker от финского производителя взрывчатых веществ Forcit, сообщает Вооружение силы Финляндии.
Поставки оцениваются в «сотни миллионов евро». Они будут осуществляться в рамках инициативы по сотрудничеству в области морских мин под руководством Хельсинки. По словам финских властей, цель инициативы — укрепление морской обороны союзников.
Морские мины могут использоваться в акватории Балтийского моря, где порты служат ключевыми узлами мобильности войск и доставки грузов во время военных кризисов, сообщает Bloomberg. Конфликт на Украине показал значимость средств для блокирования стратегических зон, что повысило интерес к такому типу вооружений.
Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами регулярно заходят в российские порты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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