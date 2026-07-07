Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть до минимума за 26 лет

По данным агентства, это необходимо, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где на протяжении несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных энергоносителей.

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramсо уменьшит официальную отгрузочную стоимость своего главного экспортного сорта Arab Light на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1,5 к региональным сортам нефти впервые с пандемии 2020 года.

Отмечается, что снижение цен на нефть из Саудовской Аравии станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет. Оно затронет Индию и Китай — ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Москвы.

Тем временем, всплеск нефтяных доходов, который случился в экономике России после начала боевых действий в Иране. В начале июля цена российской нефти Urals опустилась до $44,96 за баррель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

