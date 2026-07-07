Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть до минимума за 26 лет
Власти Саудовской Аравии резко снизили цены на свою нефть, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, это необходимо, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где на протяжении несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных энергоносителей.
Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramсо уменьшит официальную отгрузочную стоимость своего главного экспортного сорта Arab Light на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1,5 к региональным сортам нефти впервые с пандемии 2020 года.
Отмечается, что снижение цен на нефть из Саудовской Аравии станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет. Оно затронет Индию и Китай — ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Москвы.
Тем временем, всплеск нефтяных доходов, который случился в экономике России после начала боевых действий в Иране. В начале июля цена российской нефти Urals опустилась до $44,96 за баррель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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