Вышел новый альбом Twenty One Pilots «Clancy»

В пластинку вошло 13 треков, на каждый из которых сняли клип. На сегодняшний день не опубликовано только видео на заключительную балладу Paladin Strait, но музыканты обещают, что клип выйдет в начале июня.

Ранее музыканты переносили выход нового альбома Clancy, отмечает «Радиоточка НСН». По словам артистов, перенос был связан с тем, что они снимают клипы на каждую композицию с пластинки.

