Вышел новый альбом Twenty One Pilots «Clancy»
25 мая 202413:22
Группа Twenty One Pilots представила шестой студийный альбом Clancy.
В пластинку вошло 13 треков, на каждый из которых сняли клип. На сегодняшний день не опубликовано только видео на заключительную балладу Paladin Strait, но музыканты обещают, что клип выйдет в начале июня.
Ранее музыканты переносили выход нового альбома Clancy, отмечает «Радиоточка НСН». По словам артистов, перенос был связан с тем, что они снимают клипы на каждую композицию с пластинки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ вновь атаковали Шебекино Белгородской области с помощью дронов-камикадзе
- Вышел новый альбом Twenty One Pilots «Clancy»
- Минобороны России: ВС РФ освободили населенный пункт Архангельское в ДНР
- Глагола: Два украинца отобрали оружие у пограничника и сбежали в Румынию
- В Швеции выступили за дальнейшее отстранение российских хоккеистов от мировых состязаний
- FT: Венгрия мешает Евросоюзу отправить прибыль от замороженных активов РФ ВСУ
- Боец ММА Дацик проиграл в поединке ирландцу Тернеру раздельным решением
- Экс-глава «Роскосмоса»: ВСУ ударили по объекту ракетного предупреждения на Кубани
- СК возбудил дело после падения части крыши на детей в школе Краснодара
- В Ванадзоре вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru