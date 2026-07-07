Стубб: Лидеры НАТО поддерживают удары по России

По его словам, все лидеры стран-участниц Альянса понимают, почему Украина наносит удары. Они также полностью выступают за усиление давления на Москву и продолжение военных поставок.

При этом глава государства исключил членство Киева в НАТО в ближайшее время, так как данный вопрос «сейчас не на политических картах», и призвал Украину вместо интеграции в структуры НАТО усилить военное партнерство с его текущими членами.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал «ошеломляющий ответ» на удары вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

