Стубб: Лидеры НАТО поддерживают удары по России

Все лидеры Североатлантического альянса поддерживают удары Вооруженных сил Украины вглубь территории России, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление президента Финляндии Александра Стубба.

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По его словам, все лидеры стран-участниц Альянса понимают, почему Украина наносит удары. Они также полностью выступают за усиление давления на Москву и продолжение военных поставок.

При этом глава государства исключил членство Киева в НАТО в ближайшее время, так как данный вопрос «сейчас не на политических картах», и призвал Украину вместо интеграции в структуры НАТО усилить военное партнерство с его текущими членами.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал «ошеломляющий ответ» на удары вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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