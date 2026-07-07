Стубб: Лидеры НАТО поддерживают удары по России
Все лидеры Североатлантического альянса поддерживают удары Вооруженных сил Украины вглубь территории России, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление президента Финляндии Александра Стубба.
По его словам, все лидеры стран-участниц Альянса понимают, почему Украина наносит удары. Они также полностью выступают за усиление давления на Москву и продолжение военных поставок.
При этом глава государства исключил членство Киева в НАТО в ближайшее время, так как данный вопрос «сейчас не на политических картах», и призвал Украину вместо интеграции в структуры НАТО усилить военное партнерство с его текущими членами.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал «ошеломляющий ответ» на удары вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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