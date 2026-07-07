СМИ: Страны НАТО распались на два блока в расходах на оборону
Европейские страны, входящие в Североатлантический альянс, распались на два крупных блока в расходах на оборону, сообщает The Washington Post.
По данным издания, государства НАТО, а также Канада в 2025 году потратили на оборону на $90 млрд больше, чем годом ранее, доведя расходы до $574 млрд. Таковы данные Альянса.
На саммите в Анкаре (Турция) 7-8 июля ожидается подписание множества контрактов и соглашений о намерениях на поставку оружия на миллиарды долларов. Об этом газете рассказали высокопоставленные дипломаты альянса. По их словам, США не возражают против формулировок в поддержку Украины, как это было в прошлом году.
Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп превратил взаимоотношения США и НАТО в бизнес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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