Группа «Би-2» выпустила новую песню и клип «Я двигаюсь дальше»
Группа «Би-2» представила новую песню «Я двигаюсь дальше», а также клип на неё.
Согласно сюжету, солист коллектива Лёва Би-2 (Егор Бортник, признан в РФ иноагентом), а также другие участники, путешествуют по миру. В финале видео они встречаются на сцене, так как их пути не могут не пересечься.
«Я не очень люблю, когда в уши мне льют коктейль лести и фальши. Да пусть мир тормозит, и пусть небо горит, но я двигаюсь дальше», - поётся в песне.
Ранее Лёва Би-2 объявил об отмене концерта группы в «Лужниках», а также заявил, что не вернётся в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru