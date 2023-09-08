Группа «Би-2» выпустила новую песню и клип «Я двигаюсь дальше»

Согласно сюжету, солист коллектива Лёва Би-2 (Егор Бортник, признан в РФ иноагентом), а также другие участники, путешествуют по миру. В финале видео они встречаются на сцене, так как их пути не могут не пересечься.

«Я не очень люблю, когда в уши мне льют коктейль лести и фальши. Да пусть мир тормозит, и пусть небо горит, но я двигаюсь дальше», - поётся в песне.

Ранее Лёва Би-2 объявил об отмене концерта группы в «Лужниках», а также заявил, что не вернётся в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

