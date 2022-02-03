Группа Би-2 поздравила Шуру с Днем рождения новым синглом и клипом

Группа Би-2 представила клип и сингл «Я никому не верю». Трек войдет в новый альбом, над которым музыканты сейчас работают. Кроме того, песня дала название EP коллектива, который состоит из оригинальной и инструментальной версии песни и каверов, записанных другими артистами. В проекте приняли участие легенды отечественной музыки «Альянс», Инна Желанная и «Биоконструктор», а верные соратники Би-2 — «Brainstorm» из Латвии — записали версию на английском языке.

Как рассказал, Лева Би-2 название песни, на его взгляд, отражает тренд нашего времени.

«Когда я задумал эту песню, у меня уже был готовый рефрен: «Я никому не верю». Мне показалось, что эта фраза является трендом нашего времени, и чем больше испытаний проходит человечество, тем больше общество погружается в ложь. Со всех сторон несется вранье, и ты уже не можешь определить для себя, что является истиной. Пандемия обнажила эту проблему. Люди перестали верить друг другу, даже друзьям. Когда живешь на изломе времени, главное – не потерять внутреннюю свободу, не провалиться в трещину», - рассказал музыкант.