Группа Би-2 поздравила Шуру с Днем рождения новым синглом и клипом

Трек войдет в новый альбом, над которым музыканты сейчас работают. 

Группа Би-2 представила клип и сингл «Я никому не верю». Трек войдет в новый альбом, над которым музыканты сейчас работают. Кроме того, песня дала название EP коллектива, который состоит из оригинальной и инструментальной версии песни и каверов, записанных другими артистами. В проекте приняли участие легенды отечественной музыки «Альянс», Инна Желанная и «Биоконструктор», а верные соратники Би-2 — «Brainstorm» из Латвии — записали версию на английском языке.

Как рассказал, Лева Би-2 название песни, на его взгляд, отражает тренд нашего времени.

«Когда я задумал эту песню, у меня уже был готовый рефрен: «Я никому не верю». Мне показалось, что эта фраза является трендом нашего времени, и чем больше испытаний проходит человечество, тем больше общество погружается в ложь. Со всех сторон несется вранье, и ты уже не можешь определить для себя, что является истиной. Пандемия обнажила эту проблему. Люди перестали верить друг другу, даже друзьям. Когда живешь на изломе времени, главное – не потерять внутреннюю свободу, не провалиться в трещину», - рассказал музыкант.

Шура Би-2 пояснил, как выбирали артистов для участия в кавер-вериях.

«Мы не в первый раз отдаем песню коллегам «на растерзание», но нам хотелось собрать музыкантов, которые представляют именно «мрачную сцену», а также тех, кто были для нас культовыми еще в 80-е. «Альянс», «Биоконструктор», Инну Желанную мы слушали, когда были еще совсем юными, а они были апологетами нью-вейва и синти-попа. Как обычно, мы обратились к Ренарсу Кауперсу (BrainStorm), чтобы он сделал англоязычную версию, и он написал английский текст вместе с Дэвидом Брауном (Brazzaville)», - поделился артист.

Выходом сингла участники группы Би-2 поздравили Шуру с днем рождения, который музыкант отмечает сегодня.


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Фото: пресс-служба коллектива Би-2
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