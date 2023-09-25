Охлобыстин объяснил, почему выкрикнул «Гойда!» на Красной площади
25 сентября 202313:35
Актер Иван Охлобыстин в передаче «Судьба человека» рассказал, почему прокричал с трибуны на Красной площади ставший популярным лозунг «Гойда!».
По его признанию, он сделал, чтобы «напугать всех».
«У наших солдат и у наших людей здесь, мы все находимся в общей ситуации, нет ненависти. Может быть злоба, может быть злоба, ожесточение, ярость, священная ярость. Вот то, что я, знаете, вколопатил в один слог: «Гойда!», - сказал Охлобыстин.
Он напомнил, что поддерживает действия России с 2014 года.
«Что странного, что я туда пришел и что странного, что я воспользовался своей профессией, чтобы внятно, звучно выразить, что мы чувствуем?», - отметил актер.
Ранее Иван Охлобыстин похвалил слетавшую в космос Юлию Пересильд за храбрость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru