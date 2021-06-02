Гитарист Aerosmith написал музыку для фильма с Джонни Деппом
Гитарист Aerosmith Джо Перри написал музыку для фильма с Джонни Деппом. Картина с названием «Город лжи» выйдет на экраны уже 8 июня. Однако лента была снята еще в 2017-м году, а первый трейлер был выпущен в 2018-м. После этого фильм положили на полку. Как тогда писали СМИ, причиной стали юридические проблемы, связанные со звездой "Пиратов Карибского моря".
В центре сюжета расследование убийства рэперов Тупака Шакура и Notorious B.I.G. (Кристофер Джордж Латор). Джонни Депп и Форест Уитэкер играют детектива и журналиста, расследующих это преступление.
Одним из авторов саундтрека к картине стал коллега Джонни по «Голливудским вампирам» гитарист «Aerosmith» Джо Перри! «Было так.: Брэд из Лондона по телефону объяснял мне сцену. А я во Флориде на ходу что-то подбирал!» - объяснил Перри. В итоге в ленту вошли шесть пьес авторства Джо Перри.
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