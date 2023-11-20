Ударник AC/DC продаст вещи группы ради спасения подруги от рака
Барабанщик рок-группы AC/DC Фил Радд намерен распродать памятные вещи коллектива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В частности, на продажу музыкан выставит, в том числе, спорткар и барабанные палочки.
По его словам, вырученные средства он планирует передать в новозеландский фонд борьбы с раком груди, чтобы помочь своей подруге Тони Уилсон, находящейся на терминальной стадии болезни.
«Я бы сжёг все на костре, если бы это означало, что у Тони будет больше времени. Она любовь всей моей жизни... На все деньги мира можно купить себе вещи, но не время», - сказал музыкант.
Ранее на аукцион выставили порядка 1,5 тыс. предметов, принадлежавших легендарному музыканту Фредди Меркьюри, сообщает RT.
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