Ударник AC/DC продаст вещи группы ради спасения подруги от рака

Барабанщик рок-группы AC/DC Фил Радд намерен распродать памятные вещи коллектива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Шляпу Майкла Джексона продали на аукционе за 77,6 тысячи евро

В частности, на продажу музыкан выставит, в том числе, спорткар и барабанные палочки.

По его словам, вырученные средства он планирует передать в новозеландский фонд борьбы с раком груди, чтобы помочь своей подруге Тони Уилсон, находящейся на терминальной стадии болезни.

«Я бы сжёг все на костре, если бы это означало, что у Тони будет больше времени. Она любовь всей моей жизни... На все деньги мира можно купить себе вещи, но не время», - сказал музыкант.

Ранее на аукцион выставили порядка 1,5 тыс. предметов, принадлежавших легендарному музыканту Фредди Меркьюри, сообщает RT.

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ФОТО: instagram.com/acdc
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