Ударник AC/DC продаст вещи группы ради спасения подруги от рака

В частности, на продажу музыкан выставит, в том числе, спорткар и барабанные палочки.

По его словам, вырученные средства он планирует передать в новозеландский фонд борьбы с раком груди, чтобы помочь своей подруге Тони Уилсон, находящейся на терминальной стадии болезни.

«Я бы сжёг все на костре, если бы это означало, что у Тони будет больше времени. Она любовь всей моей жизни... На все деньги мира можно купить себе вещи, но не время», - сказал музыкант.

Ранее на аукцион выставили порядка 1,5 тыс. предметов, принадлежавших легендарному музыканту Фредди Меркьюри, сообщает RT.

