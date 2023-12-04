Брюс Дикинсон из Iron Maiden выпустил первый за 18 лет сольный сингл
Фронтмен хеви-метал-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон выпустил первый за 18 лет сольный сингл Afterglow Of Ragnarok.
Предыдущая сольная пластинка музыканта Tyranny Of Souls вышла в свет в 2005 году. Новый сингл станет частью седьмого альбома The Mandrake Project, релиз которого назначен на 2024 год, сообщает Blabbermouth.
Отмечается, что вместе с альбомом выйдет одноименный графический роман — «мрачная история для взрослых о власти, абьюзе и борьбе за идентичность, происходящая на фоне научного и оккультного гения». Серия комиксов была создана Дикинсоном и писателем Marvel/DC Тони Ли.
В октябре этого года кок-группа AC/DC впервые вышла на сцену после семилетнего перерыва, отмечает RT.
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