Брюс Дикинсон из Iron Maiden выпустил первый за 18 лет сольный сингл

Предыдущая сольная пластинка музыканта Tyranny Of Souls вышла в свет в 2005 году. Новый сингл станет частью седьмого альбома The Mandrake Project, релиз которого назначен на 2024 год, сообщает Blabbermouth.

Отмечается, что вместе с альбомом выйдет одноименный графический роман — «мрачная история для взрослых о власти, абьюзе и борьбе за идентичность, происходящая на фоне научного и оккультного гения». Серия комиксов была создана Дикинсоном и писателем Marvel/DC Тони Ли.

В октябре этого года кок-группа AC/DC впервые вышла на сцену после семилетнего перерыва, отмечает RT.