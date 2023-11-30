Лепса на концерте в Луганске слушали стоя

Во время концерта музыкант почтил минутой молчания память погибших, при этом посетители мероприятия при исполнении песни «Родина-мать» слушали ее стоя. Лепс заявил журналистам, что рад оказаться в ЛНР с гастролями. По его словам, в республике проживают преданные своей родине люди, которые готовы отдать за нее жизнь.

Как указал Лепс, российским исполнителям необходимо приезжать в новые регионы, чтобы оказать поддержку военным и местным жителям.

Ранее SHAMAN заявил, что много должен Григорию Лепсу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

