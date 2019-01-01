Гости «Нашествия» становятся ближе к космосу
Руководитель проектов в Центре подготовки космонавтов в эфире НСН рассказала про высокий уровень заинтересованности посетителей павильоном «Роскосмоса».
На крупнейшем в России музыкальном фестивале можно приобщиться не только к космической музыке, но и к космосу в самом прямом смысле: гостям рады и представители ЦПК (Центра подготовки космонавтов) в специальном павильоне.
«Впервые сотрудничаем с фестивалем «НАШЕСТВИЕ» и очень этому рады. Сотрудничество закономерно, потому что музыка, которая здесь играет – просто космос. Люди собрались со всех уголков страны, многие не имеют возможности приехать в Москву или в Звёздный городок, на ВДНХ, ещё в какие-то музеи», – заявила НСН руководитель проектов в ЦПК Полина Бурлуцкая.
Она рассказала про возможности для посетителей их павильона.
«Здесь есть спускаемый аппарат, который побывал в космосе, макет и проект будущей лунной программы, на площадке даже работают психологи ЦПК, которые готовят космонавтов для плодотворного международного сотрудничества на МКС. И посетители фестиваля тоже могут пройти тестирование у этих специалистов, причём, к ним каждый день с утра до вечера стоит огромная нескончаемая очередь.», – добавила собеседник НСН.
Кроме того, сотрудник «Роскосмоса» отметила высокую заинтересованность посетителей фестиваля к их специальному павильону в целом.
«Заметила, что многие люди очень заинтересованы. Огромное количество вопросов, люди что-то узнают и сразу открывают гугл, чтобы с чем-то познакомиться ещё больше, многие после общения выражают желание приехать в ЦПК в Звёздный городок, приобщиться и стать ещё ближе к космосу», – заключила Полина Бурлуцкая.
Ранее в эфире НСН руководитель проектов в ЦПК заявила, что по итогам тестирования здоровья людей в первый день фестиваля, каждому пятому можно пробовать свои силы в настоящем отборе в отряд космонавтов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «7Б» о «Нашествии»: Сказка, трогательная до слез!
- Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
- Космонавты МКС поприветствовали гостей «Нашествия»
- Космонавт Олег Артемьев предложил провести «Нашествие» на Луне и на Марсе
- Таких берут в космонавты. Психологи «Роскосмоса» протестировали гостей «НАШЕСТВИЯ-2019»