Гости «Нашествия» становятся ближе к космосу

Она рассказала про возможности для посетителей их павильона.

«Здесь есть спускаемый аппарат, который побывал в космосе, макет и проект будущей лунной программы, на площадке даже работают психологи ЦПК, которые готовят космонавтов для плодотворного международного сотрудничества на МКС. И посетители фестиваля тоже могут пройти тестирование у этих специалистов, причём, к ним каждый день с утра до вечера стоит огромная нескончаемая очередь.», – добавила собеседник НСН.

Кроме того, сотрудник «Роскосмоса» отметила высокую заинтересованность посетителей фестиваля к их специальному павильону в целом.

«Заметила, что многие люди очень заинтересованы. Огромное количество вопросов, люди что-то узнают и сразу открывают гугл, чтобы с чем-то познакомиться ещё больше, многие после общения выражают желание приехать в ЦПК в Звёздный городок, приобщиться и стать ещё ближе к космосу», – заключила Полина Бурлуцкая.

Ранее в эфире НСН руководитель проектов в ЦПК заявила, что по итогам тестирования здоровья людей в первый день фестиваля, каждому пятому можно пробовать свои силы в настоящем отборе в отряд космонавтов.



