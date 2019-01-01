Нашествие - 2019

Гости «НАШЕСТВИЯ-2019»: От панков до индейцев

21 июля14:40

НСН сделала подборку самых неожиданных и ярких гостей фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019».

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» ежегодно доказывает, что это не только самое масштабное событие в мире российской рок-музыки, но и самое яркое. Гости «главного приключения года» готовятся к нему заранее, и каждый раз, отправляясь на встречу с любимыми артистами, готовят максимально эпатажные и запоминающиеся костюмы. Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2019» не стал исключением.

ФОТО: НСН//С.Горбачев
ФОТО: НСН//С.Горбачев
ФОТО: НСН//С.Горбачев
ФОТО: НСН//С.Горбачев

Юные любители русского рока ни в чем не отстают от остальных гостей фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019».

ФОТО: НСН//С.Горбачев
ФОТО: НСН//С.Горбачев

Все три дня фестиваля креативных гостей, которые творчески подошли к дресс-коду «НАШЕСТВИЯ-2019» можно встретить как на концертах любимых артистов, так и на многочисленных локациях для развлечений и отдыха, которые представлены в этом году на территории Большого Завидова. Тем же, кто изначально не продумал необычный образ, но подхватил настроение других гостей, создать эпатажный стиль помогают прямо на площадках фестиваля.

ФОТО: НСН//С.Горбачев
ФОТО: НСН//С.Горбачев
ФОТО: НСН//С.Горбачев
ФОТО: НСН//С.Горбачев
ФОТО: НСН//С.Горбачев
ФОТО: НСН//С.Горбачев

Все, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир». На фестивале в течение четырех дней выступит более 130 коллективов.

Ранее НСН рассказала о втором дне фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019». 20 июля впервые на музыкальном фестивале на большом экране в был показан в прямом эфире запуск ракеты в космодрома Байконур. Герои России, космонавты Олег Артемьев и Сергей Рязанский, дали старт запуска с Главной сцены фестиваля.

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ФОТО: НСН//С.Горбачев
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