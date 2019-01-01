Гости «НАШЕСТВИЯ-2019»: От панков до индейцев

Все, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир». На фестивале в течение четырех дней выступит более 130 коллективов.

Ранее НСН рассказала о втором дне фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019». 20 июля впервые на музыкальном фестивале на большом экране в был показан в прямом эфире запуск ракеты в космодрома Байконур. Герои России, космонавты Олег Артемьев и Сергей Рязанский, дали старт запуска с Главной сцены фестиваля.

