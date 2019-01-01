Гости «НАШЕСТВИЯ-2019»: От панков до индейцев
НСН сделала подборку самых неожиданных и ярких гостей фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019».
Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» ежегодно доказывает, что это не только самое масштабное событие в мире российской рок-музыки, но и самое яркое. Гости «главного приключения года» готовятся к нему заранее, и каждый раз, отправляясь на встречу с любимыми артистами, готовят максимально эпатажные и запоминающиеся костюмы. Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2019» не стал исключением.
Юные любители русского рока ни в чем не отстают от остальных гостей фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019».
Все три дня фестиваля креативных гостей, которые творчески подошли к дресс-коду «НАШЕСТВИЯ-2019» можно встретить как на концертах любимых артистов, так и на многочисленных локациях для развлечений и отдыха, которые представлены в этом году на территории Большого Завидова. Тем же, кто изначально не продумал необычный образ, но подхватил настроение других гостей, создать эпатажный стиль помогают прямо на площадках фестиваля.
Все, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир». На фестивале в течение четырех дней выступит более 130 коллективов.
Ранее НСН рассказала о втором дне фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019». 20 июля впервые на музыкальном фестивале на большом экране в был показан в прямом эфире запуск ракеты в космодрома Байконур. Герои России, космонавты Олег Артемьев и Сергей Рязанский, дали старт запуска с Главной сцены фестиваля.
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