The Beatles выдвинули на премию BRIT впервые за почти полвека

Легендарный музыкальный коллектив The Beatles номинировали на премию BRIT Awards - впервые с 1977 года. Группа выдвинута на соискание награды в категории «Песня года» с композицией Now and Then.

Данный трек был выпущен в ноябре 2023 года, после 45 лет работы над ним. Композиция мгновенно взлетела вверх хит-парада Великобритании. Демо-версию Now and Then Джон Леннон записал в 1978 году. После убийства музыканта его вдова Йоко Оно предоставила запись Полу Маккартни. Однако качество оказалось неудовлетворительным для публикации.

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Улучшить запись получилось только в 2022 году - с помощью искусственного интеллекта были удалены лишние звуки. После этого трек дополнили партией ритм-гитары Джорджа Харрисона, записанной в 1995 году. Эту часть Маккартни доработал совместно с ударником Ринго Старром.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», одновременно с «Ливерпульской четверкой» на премию в этот раз претендуют 14 номинантов. Церемония вручения наград состоится 1 марта на лондонской площадке O2 Arena.

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