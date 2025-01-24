The Beatles выдвинули на премию BRIT впервые за почти полвека
Легендарный музыкальный коллектив The Beatles номинировали на премию BRIT Awards - впервые с 1977 года. Группа выдвинута на соискание награды в категории «Песня года» с композицией Now and Then.
Данный трек был выпущен в ноябре 2023 года, после 45 лет работы над ним. Композиция мгновенно взлетела вверх хит-парада Великобритании. Демо-версию Now and Then Джон Леннон записал в 1978 году. После убийства музыканта его вдова Йоко Оно предоставила запись Полу Маккартни. Однако качество оказалось неудовлетворительным для публикации.
Улучшить запись получилось только в 2022 году - с помощью искусственного интеллекта были удалены лишние звуки. После этого трек дополнили партией ритм-гитары Джорджа Харрисона, записанной в 1995 году. Эту часть Маккартни доработал совместно с ударником Ринго Старром.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», одновременно с «Ливерпульской четверкой» на премию в этот раз претендуют 14 номинантов. Церемония вручения наград состоится 1 марта на лондонской площадке O2 Arena.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru