The Beatles выдвинули на премию BRIT впервые за почти полвека

Легендарный музыкальный коллектив The Beatles номинировали на премию BRIT Awards - впервые с 1977 года. Группа выдвинута на соискание награды в категории «Песня года» с композицией Now and Then.

Данный трек был выпущен в ноябре 2023 года, после 45 лет работы над ним. Композиция мгновенно взлетела вверх хит-парада Великобритании. Демо-версию Now and Then Джон Леннон записал в 1978 году. После убийства музыканта его вдова Йоко Оно предоставила запись Полу Маккартни. Однако качество оказалось неудовлетворительным для публикации.