«Голубь, медь и олигархи»: Вадим Степанцов о новой книге и своем биг-бэнде

«Это сборник стихов, у него составное название из двух произведений. Одна большая история называется "Оборзевший голубь", где под видом птиц изображаются живые человеческие коллизии, любовные приключения, а в последней части герои попадают на СВО. Ну а про яхту Абрамовича отдельное стихотворение, которое в иронической форме изображает житие олигархов. Презентация состояла из двух частей: в первой я читал стихи из новой книги и отчасти старые, а во второй народ веселился под рок-н-ролл», - сказал Степанцов.

Он также рассказал, что будет на концерте в Москве, который состоится 4 февраля в клубе «Magnus Locus».

«4 февраля концерт будет чисто музыкальный. Это третий мой проект, он называется "Bueno Caminante Big Band". Там ребята захотели не совсем по рок-н-ролльному аранжировать мои песни, это большой оркестр с медными инструментами. В таком исполнении старые песни "Бахыт Компота" звучат по-особенному задорно. С этой группой я выступаю редко, мало кто это слышал, так что само выступление будет для людей сюрпризом», - заключил собеседник НСН.

Лидер группы "АнимациЯ" Константин Кулясов ранее рассказывал НСН о своей аудиокниге под названием «Вместо Википедии».

