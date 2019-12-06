Голосование началось! «Чартову дюжину 2020» определят радиослушатели
Организаторы 13-го ежегодного музыкального фестиваля «Чартова дюжина 2020» и вручения национальной премии «НАШЕго Радио» запустили 6 декабря голосование за претендентов рок-премии страны.
В этом году в системе голосования «Чартовой дюжины» произошли существенные перемены – теперь победителей в 13-ти номинациях выбирают только слушатели «НАШЕго Радио» через народное голосование. Ни каких музыкальных экспертов, советов и аналитиков – только народ. В каждой номинации необходимо выбрать только одного представителя из тринадцати групп и артистов. Но настоящий накал страстей будет в финале, куда пройдут «тройки» соискателей национальной музыкальной премии.
Фестиваль состоится 13 февраля в московской «ВТБ Арена Динамо», где соберутся: «Пикник», «Чиж & Co», проект «Горшенев», дуэт ЗАТОЧКА, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Хэдлайнером события станет культовый коллектив «Алиса».
Голосование уже доступно на сайте «НАШЕго Радио».
Ранее НСН сообщала, что организаторы фестиваля анонсировали итоговый состав участников одного из самых ожидаемых музыкальных событий зимы 2019-2020гг.
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