«ЧАРТОВА ДЮЖИНА - 2020» анонсировала итоговый плей-лист
Организаторы 13-го ежегодного музыкального фестиваля «ЧАРТОВА ДЮЖИНА - 2020» и вручения национальной премии «НАШЕго Радио» 5 декабря анонсировали итоговый состав участников одного из самых ожидаемых музыкальных событий зимы 2019-2020гг. Фестиваль состоится 13 февраля на столичной площадке «ВТБ АРЕНА ДИНАМО», хэдлайнером которого станет культовый коллектив «Алиса». Также выступят: «Пикник», «Чиж & Co», проект «Горшенев», дуэт ЗАТОЧКА и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
Последний рассказал чего стоит ожидать от «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЫ» в этот раз.
«В этом году мы отъездили огромный тур, посвященный 30-летию с плюсом «Агаты Кристи». Отыграли все хиты и вот буквально через день, 7 декабря сыграем в Питере уникальный, легендарный концерт для своих. Это такие аутентичные для подлинных поклонников песни «Агаты Кристи». Так что отпразднуем юбилей группы в полной мере. И будет приятно начать наш новый гастрольный год как раз с фестиваля «ЧАРТОВА ДЮЖИНА». Серьезная рок-премия, устоявшая среди многих музыкальных премий у нас в Российской Федерации. Желаю фестивалю «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» и премии «НАШЕего Радио» процветания, и надеюсь не раз на ней выступить. 13 февраля мы споем что-то очень популярное и, надеюсь, что-то очень новое», - сказал Самойлов.
Определение победителей «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЫ» пройдет в новом формате: победителей будут выбирать сами слушатели «НАШЕго Радио» через народное голосование. В каждой из 13 номинаций в этом году будет представлено по 13 групп и артистов. Лауреатами премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» ранее становились: «Алиса», «ДДТ», «Мумий Тролль», «Король и Шут», «Ленинград», «Сплин», «БИ-2» и другие.
За новостями о предстоящей церемонии можно следить на сайте и в социальных сетях радиостанции «НАШЕ Радио». Билеты уже в продаже на www.kassir.ru
Ранее НСН сообщала, что Константин Кинчев пообещал «зажечь» на «Чартовой Дюжине» в Москве.
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