Кинчев: Случилось чудо! Мы – хедлайнеры «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЫ»

Хедлайнером 13-го ежегодного музыкального фестиваля «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» и вручения национальной премии «НАШЕго радио» станет одна из культовых отечественных рок-групп - «Алиса». Ожидаемое музыкальное событие этой зимы пройдет 13 февраля на современной столичной площадке «ВТБ АРЕНА ДИНАМО». Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и признался, что быть хедлайнерами «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЫ» для музыкантов «Алисы» большая честь. Подробности только на НСН.

«Уважаемые! Случилось чудо: мы, наконец-то, оказались хедлайнерами мероприятия под названием «ЧАРТОВА ДЮЖИНА». Ура! Для нас это – большая честь, мы будем стараться, чтобы все, кто посетит это мероприятие, вышли с концерта с чувством осуществленной мечты», - подчеркнул артист.

Напомним, что определение лауреатов «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЫ» пройдет в новом формате: победителей в тринадцати номинациях будут выбирать слушатели «НАШЕго Радио» путем народного голосования, без участия экспертного совета. В каждой из номинаций в этом году будет представлено по 13 групп и артистов, но настоящая борьба развернется, когда в финал пройдут лишь тройки соискателей национальной музыкальной премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА». Все новости о предстоящей церемонии ищите на сайте nashe.ru и в социальных сетях «НАШЕго Радио»! Билеты уже в продаже на сайте www.kassir.ru

