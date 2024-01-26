Голос Виктора Цоя прозвучит на концерте группы «КИНО» в Ростове-на-Дону

Оцифрованный голос Виктора Цоя зазвучит на концерте легендарной группы «КИНО» в Ростове 18 мая 2024 года, сообщает портал 161.ru.

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Выступление состоится на сцене КСК «Экспресс». Перед ростовчанами выступят Александр Титов и Игорь Тихомиров, они в разные годы выступали в составе «Кино», а также гитарист коллектива Юрий Каспарян. Будет представлена программа «История этого мира».

Продюсером группы стал сын покойного лидера «Кино» Александр Цой.

Ранее участников группы «Би-2» задержали в Таиланде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / группа "Кино"
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