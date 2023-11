Саундтрек игры Atomic Heart номинировали на Hollywood Music in Media Awards

Atomic Heart представлена в номинации «Лучший саундтрек к видеоигре». Вместе с российской игрой за награду поборются Assassin’s Creed: Mirage, Baldur’s Gate III, Diablo IV, Final Fantasy XVI и New World Rise of the Angry Earth

Церемония вручения Hollywood Music in Media Awards пройдет 15 ноября.

Первая часть саундтрека к Atomic Heart вышла в феврале, вторая — в июне текущего года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Над музыкальным сопровождением игры работали в том числе Мик Гордон, Джеффри «GeoffPlaysGuitar» Дэй, Андрей «Boogrov» Бугров. Также в саундтрек вошли популярные песни советских исполнителей в новой обработке, включая ремиксы композиций «Комарово» Игоря Скляра и «Трава у дома» группы «Земляне».