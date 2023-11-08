Саундтрек игры Atomic Heart номинировали на Hollywood Music in Media Awards

Саундтрек из разработанной российской студией Mundfish игры Atomic Heart вошел в число номинантов на премию Hollywood Music in Media Awards. Об этом сообщается на сайте награды.

Вышла вторая часть саундтрека Atomic Heart

Atomic Heart представлена в номинации «Лучший саундтрек к видеоигре». Вместе с российской игрой за награду поборются Assassin’s Creed: Mirage, Baldur’s Gate III, Diablo IV, Final Fantasy XVI и New World Rise of the Angry Earth

Церемония вручения Hollywood Music in Media Awards пройдет 15 ноября.

Первая часть саундтрека к Atomic Heart вышла в феврале, вторая — в июне текущего года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Над музыкальным сопровождением игры работали в том числе Мик Гордон, Джеффри «GeoffPlaysGuitar» Дэй, Андрей «Boogrov» Бугров. Также в саундтрек вошли популярные песни советских исполнителей в новой обработке, включая ремиксы композиций «Комарово» Игоря Скляра и «Трава у дома» группы «Земляне».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скрин из игры Atomic Heart / Youtube
ТЕГИ:ГолливудПремияМузыкаКомпьютерные Игры

Горячие новости

Все новости

партнеры