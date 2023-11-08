Саундтрек игры Atomic Heart номинировали на Hollywood Music in Media Awards
Саундтрек из разработанной российской студией Mundfish игры Atomic Heart вошел в число номинантов на премию Hollywood Music in Media Awards. Об этом сообщается на сайте награды.
Atomic Heart представлена в номинации «Лучший саундтрек к видеоигре». Вместе с российской игрой за награду поборются Assassin’s Creed: Mirage, Baldur’s Gate III, Diablo IV, Final Fantasy XVI и New World Rise of the Angry Earth
Церемония вручения Hollywood Music in Media Awards пройдет 15 ноября.
Первая часть саундтрека к Atomic Heart вышла в феврале, вторая — в июне текущего года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Над музыкальным сопровождением игры работали в том числе Мик Гордон, Джеффри «GeoffPlaysGuitar» Дэй, Андрей «Boogrov» Бугров. Также в саундтрек вошли популярные песни советских исполнителей в новой обработке, включая ремиксы композиций «Комарово» Игоря Скляра и «Трава у дома» группы «Земляне».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Саундтрек игры Atomic Heart номинировали на Hollywood Music in Media Awards
- В Москве задержали мужчину, угрожавшего жене военкора Коца
- Минсельхоз: Россия может поставить на экспорт 65 млн тонн зерна
- Объем кредитов граждан и бизнеса в России впервые превысил 100 трлн рублей
- Патрушев заявил о попытках Украины атаковать российские АЭС
- СМИ: ЦРУ работает с армией Израиля над планом по спасению заложников ХАМАС
- Путин поручил продолжить работу над законом о технологической политике
- СМИ: Возбуждено уголовное дело на мужчину, который угрожал жене военкора Александра Коца
- Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
- Крым готовится принять фестиваль вина и гастрономии «Ноябрьфест»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru