Гольф под ритмы джаза. Радио JAZZ приглашает вместе провести тематические выходные

В загородном гольф-клубе Forest Hills 25 июля пройдет мероприятие «Ритм гольфа – ритм джаза», программа которого включает не только уроки по спорту истинных англичан, но и выступление джазовой группы, мастер-класс по живописи, экскурсии и многое другое.

При поддержке Радиостанции JAZZ 89.1 FM предлагается начать субботнее утро на природе и со спортивным азартом. Опытные игроки в гольф смогут принять участие в специальном турнире, а новички пройти двухчасовой инструктаж с тренером. Для всех гостей мероприятия будет организована экскурсия по 85 га гольф-поля. После чего в программе запланирован мастер-класс по живописи от Фонда Валентина Серова с мастерами арт-проекта WineGog и ArtD'Vino.