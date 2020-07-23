Гольф под ритмы джаза. Радио JAZZ приглашает вместе провести тематические выходные
В загородном гольф-клубе Forest Hills 25 июля пройдет мероприятие «Ритм гольфа – ритм джаза», программа которого включает не только уроки по спорту истинных англичан, но и выступление джазовой группы, мастер-класс по живописи, экскурсии и многое другое.
При поддержке Радиостанции JAZZ 89.1 FM предлагается начать субботнее утро на природе и со спортивным азартом. Опытные игроки в гольф смогут принять участие в специальном турнире, а новички пройти двухчасовой инструктаж с тренером. Для всех гостей мероприятия будет организована экскурсия по 85 га гольф-поля. После чего в программе запланирован мастер-класс по живописи от Фонда Валентина Серова с мастерами арт-проекта WineGog и ArtD'Vino.
Вечерние планы организаторов «Ритм гольфа – ритм джаза» включают в себя белоснежный dress code, награждение посетителей памятными призами, ужин под выступление Марины Сагулиной с удивительным песочным шоу. И конечно, главной изюминкой насыщенного дня станет джазовый концерт группы «Mishouris Blues Band».
Мероприятие начнется 25 июля в 13 часов. Зарегистрироваться для участия можно на сайте Форест Хиллс.
Ранее НСН сообщала, что с 20 по 31 июля в утреннем эфире Радио JAZZ 89.1 FM будут звучать тематические вопросы розыгрыша путешествия в Крым, ответы на которые нужно будет отправить в специальную форму обратной связи «значок конверта» на сайте radiojazzfm.ru.
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