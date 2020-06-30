Радио JAZZ проведёт трансляции онлайн-спектаклей «Летний калейдоскоп»

В рамках уникального всероссийского проекта «Большие гастроли-онлайн», эксклюзивным партнёром которого выступает Радио JAZZ 89.1 FM, на сайте радиостанции пройдут трансляции спектаклей российских театров, до сих пор не показанные в ходе онлайн-турне.

В двухнедельную программу «Летний калейдоскоп» войдут работы молодежных коллективов, театров кукол и теней, драматических и исторических — самых разных центральных и региональных театров России. В частности, в программе участвуют первый городской театр Липецка, петербургский Молодежный театр на Фонтанке, театры кукол из Белгорода, Мурманска, Нерюнгри и Екатеринбурга, московский Театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василева, один из старейших национальных двуязычных детских театров - Чувашский ТЮЗ из Чебоксар.

В жанровом разнообразии онлайн-гастролей - приключенческие романы Мигеля де Сервантеса и Джонатана Cвифта, драмы Гоголя и Булгакова, балет Чайковского с хореографией Мариуса Петипа, кукольные представления по мотивам русских и румынских сказок.

Так, 1 июля в 19:00 будет показан спектакль «Дни Турбиных» в постановке народного артиста России Семена Спивака, 2 и 3 июля в 19:00 состоятся трансляции балета «Спящая красавица» и спектакля «Шинель». 4 и 5 июня онлайн-показы запланированы на 15:00. Зрители увидят постановки «Ваня Датский» по сказу архангельского писателя Бориса Шергина и «Морозко» по мотивам русских народных сказок.

Трансляции пройдут на сайте radiojazzfm.ru и в официальных каналах «Большие гастроли». Их можно будет посмотреть и в записи.

