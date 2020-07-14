Радио JAZZ разыгрывает поездку в Крым

Лето – слово, от которого хочется улыбаться и ехать на море. Жаркое путешествие, яркие коктейли, вкусная еда, отдых на пляже… Радио JAZZ 89.1 FM знает, как лучше всего провести это время! Радиослушатели единственной джазовой станции страны получили шанс выиграть путешествие на двоих на недельный отдых в черноморском отеле Camelot.

С 20 по 31 июля в утреннем эфире Радио JAZZ 89.1 FM будут звучать тематические вопросы розыгрыша путешествия в Крым, ответы на которые нужно будет отправить в специальную форму обратной связи «значок конверта» на сайте radiojazzfm.ru.

Первые 10 правильных ответов ежедневно будут автоматически переходить в списки возможных финалистов розыгрыша и смогут принять участие в финале 31 июля.

Camelot - один из лучших отелей Крыма, оформленный как средневековый замок, возвышается, делая панорамные виды незабываемыми.

Море и солнце ждут победителя! Условия конкурса и порядок получения приза на сайте радиостанции.



